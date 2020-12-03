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Американское издание Military Watch составило рейтинг боевых кораблей разных стран мира, которые посчитало наиболее опасными. Среди судов из Соединенных Штатов и Британии достойное место занял крейсер российского флота «Киров», который отвечает всем современным требованиям.

Авторы рейтинга рассказали, что корабль вооружен комплексами П-700 «Гранит», являющиеся грозной силой для любых целей потенциального противника. При необходимости они могут производить пуск ядерных ракет. При этом скорость полета боеприпаса достигает двух чисел Маха.

«Киров» эффективен не только против наземных и морских целей. В ближайшее время он будет оснащен комплексами ПВО С-400. Они позволят крейсеру обнаруживать и сбивать вражеские самолеты на расстоянии до 400 км. При этом скорость ракет, выпускаемых комплексами, составит 14 Маха. Также в ближайшее время планируется использовать на «Кирове» гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Калибр».

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