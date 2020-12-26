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Арабское издание Al-Masdar News рассказало об успехах российских ЗРПК «Панцирь-С» в Ливии и развенчало миф о всемогуществе турецких беспилотников «Байрактар». По словам авторов публикации, в боях на территории этой страны комплексы из РФ уничтожили около 50 ударных БПЛА, а еще 30 были сбиты над Сирией.

Турция в Ливии поддерживает Правительство национального согласия, поэтому при первой же угрозе от Ливийской национальной армии предоставила ПНС свои беспилотные аппараты. Они должны были переломить ситуацию в воздухе, где до этого безраздельно правили самолеты ЛНА. Вот тут-то и пришел черед «Панцирей».

Ранее сообщалось, что ЗПРК «Панцирь-С» дрогнули перед беспилотниками и даже массово уничтожались в ходе атак. Арабское издание опровергает эту информацию. Авторы публикации не отрицают, что 9 комплексов все же были выведены из строя, однако остальные отлично справились с отражением ударов, которые наносились дронами.

Всего «Панцирями» было сбито 47 БПЛА, но протурецкие силы склонны не замечать эту информацию, сконцентрировавшись лишь на уничтоженных ЗПРК. Российская сторона подтверждает, что 9 комплексов были повреждены, однако конструкторы уже нашли их уязвимость и готовы устранить ее, чтобы повысить надежность и эффективность «Панцирь-С».

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