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Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил о том, что российские военные начали рыть ров на границе между Турцией и Сирией.

На опубликованных фото можно увидеть технику, которая роет ров. С какой целью проводятся подобные работы, пока что неизвестно. Как предположили авторы публикации, возможно, это продиктовано желанием замедлить турецкое наступление, если вдруг оно случится. Также ров может быть предназначен для воспрепятствования курдским элементам сооружать туннели, который будут иметь выход на территорию Турции.

В пользу этого предположения говорит военная операция, проведённая Турцией поблизости от города Рас эль-Айн. В ходе операции был уничтожен сирийский блокпост. Также Турция пообещала начать в Сирии новую операцию, если курдские вооружённые формирования не отступят с северной территории.

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