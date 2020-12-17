По результатам переговоров с российскими миротворцами азербайджанские военные разблокировали дорогу, ведущую из села Хин Шен в соседний населенный пункт в Нагорном Карабахе. Теперь жители, которые четыре дня не могли выбраться за пределы села, получили полную свободу перемещений.

На этой дороге в течение 4 дней располагался пост с азербайджанскими военнослужащими, которые намеревались занять населенный пункт. Мужчины, живущие в Хин Шене, пытались помешать сделать это без стрельбы – они беспрестанно вели переговоры, закончившиеся неудачей.

Вмешательство российских миротворцев помогло решить проблему. Азербайджанские военные ушли с дороги и прекратили попытки взять село под контроль. Однако отмечается, что это ненадолго, так как пост просто перенесли на некоторое отдаление, на ближайшую к населенному пункту высоту.