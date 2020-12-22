Россияне рассказали о самом большом страхе во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты соцопроса НИУ ВШЭ «Социальное самочувствие россиян».

Опрос был проведён в период с 11 сентября по 5 октября в 179 населённых пунктах России. В опросе приняли участие около шести тысяч россиян.

Как сообщается, большая часть россиян, а именно, 37% опрошенных, опасается лишиться работы. Ещё 21% процент участников опроса боятся, что им перестанут выплачивать заработную плату и пенсии.

При этом отмечается, что россияне стали меньше бояться роста цен. На это, как указывается, повлияло сдерживание инфляции. Среди опрошенных только 17% заявили о том, что они переживают из-за роста цен на регулярно приобретаемые товары и услуги. А обесценивания своих накоплений боятся только 4% опрошенных.