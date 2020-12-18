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Российские специалисты заканчивают работы по разработке тяжелого ударного БПЛА под названием «Гром», который вскоре будет принят на вооружение российскими ВКС.

Речь идет о многоцелевом реактивном управляемом беспилотнике, оснащенным ракетами класса «воздух – воздух», то есть он сможет выполнять роль перехватчика. Он поступит в российские войска в ближайшие годы (в 2025-2026 годы). В рамках мероприятия «Армия-2020» был продемонстрирован его макет весом 7 тонн.

В техническом плане новинка очень похожа на «Охотника», что позволит конструкторам применять те же технологии. На дроне также планируется установить особые подвесы, которые позволят ему сбрасывать бомбы. Ранее его разработчики создали беспилотник «Орион».

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