Россия просто не могла проигнорировать провокационные действия США в Тихом океане, поэтому ее позиции здесь будут только усиливаться. Об этом говорит существенно возросшее число учений, в которых задействуются боевые корабли Тихоокеанского флота. Соединенным Штатам ясно дают понять, что следующая провокация может повлечь за собой весьма серьезные последствия.

Китайское издание Sohu уже сообщило о том, что российским кораблям дан приказ действовать более агрессивно в случае любых провокационных выходок со стороны США. Вполне возможно, что именно из-за этого решения в последние несколько недель количество провокаций несколько поубавилось.

Помимо всего прочего, РФ уделяет внимание модернизации своих боевых кораблей, приписанных к Тихоокеанскому флоту. Так, находящийся в настоящий момент в Японском море фрегат «Маршалл Шапошников» получил современное вооружение и готов дать отпор любым американским судам.