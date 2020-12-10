Эксперты Роскачества определили лучшие утюги и парогенераторы.

Как сообщается, эксперты проверили 50 моделей утюгов и парогенераторов, которые выпускаются 15-ю брендами. Кроме того, в рейтинге учитывалась и проверка, проведённая в прошлом году. Таким образом, всего в новый рейтинг было включено 84 позиции.

Оценка технике давалась, исходя из таких параметров, как мощность пара, качество глажки, а также стоимость. Средняя стоимость утюгов, как отмечается, составила 4 500 рублей.

В итоге первую строчку рейтинга занял утюг GC4908/80 от компании Philips, а лучшим парогенератором признана модель Philips GC9420/80. Среди бюджетных утюгов лучшей названа модель Braun SI 3041 GR, а самым мощным – Bosch TDA753122V.