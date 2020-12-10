читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты Роскачества определили лучшие утюги и парогенераторы.

Как сообщается, эксперты проверили 50 моделей утюгов и парогенераторов, которые выпускаются 15-ю брендами. Кроме того, в рейтинге учитывалась и проверка, проведённая в прошлом году. Таким образом, всего в новый рейтинг было включено 84 позиции.

Оценка технике давалась, исходя из таких параметров, как мощность пара, качество глажки, а также стоимость. Средняя стоимость утюгов, как отмечается, составила 4 500 рублей.

В итоге первую строчку рейтинга занял утюг GC4908/80 от компании Philips, а лучшим парогенератором признана модель Philips GC9420/80. Среди бюджетных утюгов лучшей названа модель Braun SI 3041 GR, а самым мощным – Bosch TDA753122V.

Вам может понравиться

В ходе испытаний вакцины Pfizer и BioNTech умерли шесть добровольцев

Во время проведения испытания вакцины от коронавируса, которая была разработана американской компанией…
  • Анна
  • 08.12.2020
  • читать 1 минуту

Самолет ВВС США условно атаковал группу российских кораблей у берегов Сирии

В ряде СМИ сообщили, что воздушное судно американских ВВС осуществило условное нападение…

Российские военные обманули самолеты-разведчики США с помощью ложных частот С-400

В издании Avia.pro сообщили, что российским военным удалось обмануть американские самолеты-шпионы, выдав…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 декабря – ясно, до -4 °C | город Мытищи: погода, 10 декабря – ясно, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 10 декабря – ясно, до -3 °C | Подольск: погода, 10 декабря – ясно, до -6 °C | Армавир: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до 5 °C |