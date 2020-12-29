Авторы китайского издания Sohu рассказали, что Соединенные Штаты приводит в ярость реакция РФ на провокации на море и в воздухе. Они отметили, что главной причиной этого является самоуверенность России, которая разрушает все планы Пентагона. Перевод данной публикации представил портал «ПолитРоссия».

За последние месяцы Соединенные Штаты неоднократно пытались спровоцировать Россию. Однако они совсем не ожидали, что РФ, которая ранее игнорировала подобные действия, вдруг почувствовала силу и начала изгонять американские корабли из своих территориальных вод.

Подобные ответы злят американское руководство, поэтому оно все больше стремится демонстрировать силу и все-таки доказать свое превосходство над потенциальным противником. Подтверждением этому стали недавние учения на Аляске, для которых США подняли в небо несколько десятков своих боевых самолетов.

Авторы публикации уверены, что Россия не слишком боится таких показательных выступлений по той простой причине, что у нее есть чем ответить на действия США. Наличие современных атомных подводных лодок, новейшие баллистические ракеты и гиперзвуковые боеприпасы, которые РФ разрабатывает в последние годы, позволяют ей нагонять страх на Соединенные Штаты и не опасаться провокаций.