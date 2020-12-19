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Компания PlayWay и студия SimulaM опубликовали новый трейлер симулятора «I Am Jesus Christ».

Как сообщается, в предстоящей игре игроками придётся взять на себя роль Иисуса Христа. Они пройдут весь его путь «от рождения до воскрешения». У игроков будет возможность встретиться в путешествиях с остальными персонажами из Библии и творить описанные в ней чудеса. В начале следующего года разработчики планируют запустить Kiskstarter-кампанию, чтобы собрать финансы на завершение проекта.

Опубликованный трейлер приурочен к Рождеству. В него включены ключевые моменты, такие как зачатие Иисуса Христа и появление Вифлеемской звезды.

По словам разработчиков, они с уважением отнеслись к «первоисточникам», а от игроков наблюдается активный интерес к проекту. Поэтому предполагается, что финансирование будет успешным.

Ранее мы сообщали, что в Иерусалиме найдены гвозди, которыми могли распять тело Иисуса Христа.

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