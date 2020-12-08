В издании «Военно-промышленный курьер» появилась большая публикация о крылатой ракете «Буревестник», относящейся к наиболее мощному вооружению РФ. Авторы отмечают, что этот боеприпас способен стереть с лица земли любой из крупных городов Соединенных Штатов. При этом системы противовоздушной обороны даже не сумеют понять, что произошло.

Ранее об этой ракете высказался российский лидер Владимир Путин. Он говорил о малозаметности, дальности, которая практически не имеет пределов, а также траектории полета, которую не в силах предсказать даже современные математические модели.

Эксперты утверждают, что самолеты радиолокационного обнаружения, которые обычно «видят» воздушные цели на огромном расстоянии, смогут «разглядеть» «Буревестник» лишь тогда, когда ракета окажется в 32 километрах. При этом она настолько быстро промчится мимо, что оператор не сумеет понять, что это было.

Системы ПВО, используемые США, вообще не заметят «Буревестник». Единственный способ обнаружить этот невидимый боеприпас – это дождаться, пока он поразит цель.