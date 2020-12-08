читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании «Военно-промышленный курьер» появилась большая публикация о крылатой ракете «Буревестник», относящейся к наиболее мощному вооружению РФ. Авторы отмечают, что этот боеприпас способен стереть с лица земли любой из крупных городов Соединенных Штатов. При этом системы противовоздушной обороны даже не сумеют понять, что произошло.

Ранее об этой ракете высказался российский лидер Владимир Путин. Он говорил о малозаметности, дальности, которая практически не имеет пределов, а также траектории полета, которую не в силах предсказать даже современные математические модели.

Эксперты утверждают, что самолеты радиолокационного обнаружения, которые обычно «видят» воздушные цели на огромном расстоянии, смогут «разглядеть» «Буревестник» лишь тогда, когда ракета окажется в 32 километрах. При этом она настолько быстро промчится мимо, что оператор не сумеет понять, что это было.

Системы ПВО, используемые США, вообще не заметят «Буревестник». Единственный способ обнаружить этот невидимый боеприпас – это дождаться, пока он поразит цель.

Вам может понравиться

В Болгарии оценили стрельбу на границе РФ и Украины

Интернет-пользователи из Болгарии отреагировали на новость о том, что три гражданина Украины…

Армянских пленных в Азербайджане навестил командующий миротворческих сил РФ

Президент НКР Араик Арутюнян поведал о визите генерала Рустама Мурадова, командующего российскими…

Лидерами рейтинга вредных привычек стали Магаданская и Сахалинская области

Сахалинская и Магаданская области заняли первые позиции в списке российских регионов, в…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 декабря – ясно, до -3 °C | город Мытищи: погода, 8 декабря – ясно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 декабря – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 8 декабря – ясно, до -5 °C | Подольск: погода, 8 декабря – ясно, до -5 °C | Армавир: погода, 8 декабря – ясно, до 2 °C |