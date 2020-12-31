Жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили 2021 год, первыми увидели самое длинное поздравление российского лидера Владимира Путина за все годы его президентства. Новогоднее обращение главы государства продлилось целых шесть минут.

Путин много говорил о единстве, которое позволило России пережить очень трудный и насыщенный самыми различными событиями 2020 год. Он поблагодарил всех врачей и медицинский персонал, который не щадя себя продолжает бороться с коронавирусной инфекцией и даже в новогоднюю ночь остается на дежурстве.

Также глава государства заявил, что Россия – это одна большая семья, которой по плечу решение любых проблем. Он отметил, что жители страны с достоинством перенесли те тяготы и лишения, которые возникли из-за пандемии.