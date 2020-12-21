Согласно указу президента РФ Владимира Путина, Северный флот с сегодняшнего дня приравнен к военному округу. Документ определяет, что теперь он является межвидовым стратегическим территориальным объединением российских ВС.

Представители главного оборонного ведомства России отметили важность данного указа, а также заявили, что он позволит сделать более эффективным взаимодействие разных видов войск на Арктическом направлении.

Особо подчеркивается, что отдельное флотское соединение впервые за всю историю Российского государства было приравнено к военному округу.

Напомним, что ранее сообщалось о ближайших учениях, которые будут проведены Северным флотом. Среди них особо можно наведение ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки для поражения целей вероятного противника.