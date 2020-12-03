Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители Минсельхоза Подмосковья сообщили, что в регион было доставлено почти 4 тонны сухопутной улитки для дальнейшего разведения.

Сергей Воскресенский, руководитель министерства, отметил, что на территорию Российской Федерации впервые привезли маток улиток, разведением которых займутся сразу в 2-х фермах, расположенных в Подмосковье. В страну доставили примерно 480 000 штук, вес которых составил около 4 000 килограммов.

Согласно словам министра, улиток доставили из фермерского хозяйства, расположенного в Чехии и являющегося единственным на территории Западной Европы. На развитие и рост сухопутной улитки требуется всего три с половиной месяца – у российской на это уходит не менее двух лет.

Вам может понравиться

Сбер вернул на экраны Жоржа Милославского с помощью искусственного интеллекта

Сбер опубликовал новое рекламное видео с Жоржем Милославским в главной роли, созданное…

Три приложения Mail.ru Group вошли в топ-20 сервисов по наибольшему сбору информации

Агентство TelecomDaily составило антирейтинг приложений для смартфонов под управлением iOS и Android,…

В Госдуме допустили снижение цен на ритуальные услуги

Новый законопроект, отправленный для обсуждения в Госдуму РФ, предполагает уменьшение стоимости ритуальных…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 декабря – пасмурно, до -2 °C | город Мытищи: погода, 3 декабря – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 декабря – небольшая облачность, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 декабря – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 3 декабря – небольшая облачность, до -2 °C | Подольск: погода, 3 декабря – переменная облачность, до -5 °C | Армавир: погода, 3 декабря – переменная облачность, до 8 °C |