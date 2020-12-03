Представители Минсельхоза Подмосковья сообщили, что в регион было доставлено почти 4 тонны сухопутной улитки для дальнейшего разведения.

Сергей Воскресенский, руководитель министерства, отметил, что на территорию Российской Федерации впервые привезли маток улиток, разведением которых займутся сразу в 2-х фермах, расположенных в Подмосковье. В страну доставили примерно 480 000 штук, вес которых составил около 4 000 килограммов.

Согласно словам министра, улиток доставили из фермерского хозяйства, расположенного в Чехии и являющегося единственным на территории Западной Европы. На развитие и рост сухопутной улитки требуется всего три с половиной месяца – у российской на это уходит не менее двух лет.