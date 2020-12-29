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В сети появились видеомемуары первого российского президента Бориса Ельцина, в которых объясняются причины его разногласий с Михаилом Горбачевым. Он заявлял, что не мог смириться с теми «полумерами», которые предлагал тогда еще советский лидер, с его попыткой построить «улучшенный социализм». По мнению Ельцина, у России был другой путь, поэтому с Советским Союзом пришлось распрощаться.

Также Ельцин назвал основной пункт по которому был не согласен с первым президентом СССР. Несмотря на «улучшение социализма», все налоги должны были по-прежнему стекаться в Москву, а потом оттуда распределяться по республикам. У Ельцина была своя точка зрения – он хотел, чтобы был создан орган, выполняющий основные союзные функции. Ему республики должны были платить какой-то процент от своих доходов, оставляя себе все остальное.

Также Горбачев отклонил предложение превратить Союз в подобие швейцарской конфедерации, в которой все республики стали бы независимыми, но в составе одного государства. По мнению Ельцина, это был единственный способ спасти большую страну.

По словам первого российского президента, он опасался, что противоречия станут причиной гражданской войны. Поэтому он затягивал процесс подписания Союзного договора до последнего момента.

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