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Несколько дней назад стало известно о закрытии на ТНТ реалити-шоу «Дом-2», что вызвало бурное обсуждение в Сети.

Как было высказано предположение, проект не закрывают окончательно, а переводят на другой телеканал. Однако официально это не было подтверждено. Кроме того, пока что не нашлось телеканалов, желающих взять себе этот проект.

Несмотря на закрытие проекта, двум его звёздам – Ольге Бузовой и Ксении Бородиной, удалось сохранить работу на ТНТ. Они продолжат сниматься в передаче «Бородина против Бузовой». Отмечается, что проект поменяет свой формат, но будет продолжать выходить в эфир.

Так, ранее основной тематикой данного шоу были пары из «Дом-2». Теперь же, как предполагается, тематика шоу станет социальной, и в эфире будут появляться как обычные люди, так и звёзды. При этом сохранится уклон в семейные проблемы.

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