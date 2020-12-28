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Экс-правоохранитель, который осенью был задержан за превышение своих полномочий, вскоре предстанет перед судом. Кроме того, под суд пойдет и рецидивист, которого уволенный со службы полицейский избил дубинкой.

Инцидент произошел в сентябре текущего года. Тогда еще сотрудник транспортной полиции Мурманска привел в дежурную часть мужчину, который перебрал со спиртным и нарушал правила общественного порядка, находясь в самолете. В адрес полицейских он также отпустил несколько оскорблений, за что и поплатился.

Правоохранители надели на хулигана наручники, но полицейский решил, что такого наказания недостаточно. Несмотря на то, что мужчина был не опасен для окружающих, он избил нарушителя дубинкой. За это сотрудника транспортной полиции уволили со службы и открыли в отношении него уголовное дело. В настоящий момент расследование завершено, а все материалы переданы в суд.

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