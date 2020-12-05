1 декабря в Бокситогорске на ул. Красных Следопытов было обнаружено тело пенсионерки, смерть которой наступила в результате насильственных действий. Правоохранительным органам удалось быстро выйти на след убийцы и провести задержание. Преступником оказался 41-летний знакомый старушки, который в день совершения жестокого убийства находился у нее в гостях.

Пенсионерка была убита еще 18 ноября. Тогда подозреваемый нагрянул в гости и в течение нескольких часов распивал с хозяйкой алкогольные напитки. На фоне опьянения произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес сильный удар ножом женщине в шею, после чего ложкой затолкал ей в горло попавшуюся под руки тряпку.

Пенсионерка умерла практически сразу, а подозреваемый, прихватив с собой ключи от квартиры и нож, которым наносил удар, уехал в Санкт-Петербург. Затем он перебрался в Тихвин, где и попал на глаза правоохранительным органам.

Полиция сообщает, что на счету мужчины уже есть несколько преступлений, за которые он отбывал наказание. Помимо еще одного убийства, это хулиганство, незаконная вырубка леса, а также сексуальное насилие и грабежи.