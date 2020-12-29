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Наталья Поклонская поделилась в Instagram архивным фото, на котором она запечатлена вместе с Наташей Королевой и её супругом Сергеем Глушко.

В кадре компания позирует на фоне огромного аквариума с рыбами. Фотография, как указывается, была снята несколько лет назад. По словам Поклонской, она просматривала свои старые фотографии и нашла этот кадр. Также она заявила, что если поищет ещё, то, может быть, найдёт кадр и с президентом Украины.

Подписчики Поклонской сразу же обратили внимание на непривычный образ Натальи – она позирует в просвечивающем платье с оголёнными плечами. Некоторые также предположили, что у неё отсутствует лифчик. В комментариях подписчики заявили, что Поклонская выглядит сексуально и очаровательно.

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