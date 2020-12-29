Телеведущая Анфиса Чехова поделилась в Instagram новыми пикантными фото.

В кадре Чехова предстала в пижаме в полоску, под которой виднеется бюстгальтер из прозрачной ткани. В подписи к фото Анфиса сообщила, что сделала себе в этом году интересный презент. Как она отметила, не стоит забывать о самом главном человеке в своей жизни – себе. Поэтому она купила кольцо с бриллиантами, которое планирует носить с другими украшениями. Затем телеведущая поинтересовалась, какие подарки подписчики приготовили для себя.

В комментариях поклонники Чеховой восхитились её сексуальным видом и обратили особое внимание на её грудь. Как сообщили некоторые, под пижамой Анфиса выглядит ещё круче. Также некоторые указали, что 43-летняя Чехова с каждым годом всё молодеет.