Ким Кардашьян подверглась насмешкам от своих подписчиков из-за миниатюрного бикини.

На своей странице в Instagram Ким опубликовала фото в джакузи, которое установлено на балконе её дома. Звезда облачена в бикини изумрудного цвета, образ дополнен длинными распущенными волосами. В подписи к публикации Ким заявила, что всегда нужно находить свой свет.

Несмотря на то, что публикации проставили «лайки» уже более пяти миллионов человек, многие из которых выразили своё восхищение в комментариях, нашлось и немало недовольных. Критике подвергся слишком маленький, как считают некоторые подписчики, размер бикини. Так, было указано, что низ бикини больше напоминает медицинскую маску, которую Ким надела не на то место. Также было отмечено, что купальник ничего не закрывает.