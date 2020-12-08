читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ким Кардашьян подверглась насмешкам от своих подписчиков из-за миниатюрного бикини.

На своей странице в Instagram Ким опубликовала фото в джакузи, которое установлено на балконе её дома. Звезда облачена в бикини изумрудного цвета, образ дополнен длинными распущенными волосами. В подписи к публикации Ким заявила, что всегда нужно находить свой свет.

Несмотря на то, что публикации проставили «лайки» уже более пяти миллионов человек, многие из которых выразили своё восхищение в комментариях, нашлось и немало недовольных. Критике подвергся слишком маленький, как считают некоторые подписчики, размер бикини. Так, было указано, что низ бикини больше напоминает медицинскую маску, которую Ким надела не на то место. Также было отмечено, что купальник ничего не закрывает.

Вам может понравиться

Песков задумывался о завещании, когда заразился коронавирусом

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, сообщил, что заразившись COVID-19, он всерьез задумался…

В Сети вышел фильм, посвящённый творчеству Александра Гудкова

8 декабря на онлайн-платформе PREMIER состоялась премьера фильма «Александр Гудков и новая…
  • Анна
  • 08.12.2020
  • читать 1 минуту

Основатель “Лаборатории Касперского” объяснил причины нежелания переезжать из России

Основатель компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский рассказал причины того, почему сервис не…
  • Анна
  • 06.12.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 декабря – ясно, до -3 °C | город Мытищи: погода, 8 декабря – ясно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 декабря – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 8 декабря – ясно, до -5 °C | Подольск: погода, 8 декабря – ясно, до -5 °C | Армавир: погода, 8 декабря – ясно, до 2 °C |