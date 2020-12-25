На своей большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин пообещал подарок к Новому году для всех семей с детьми до 8 лет в виде дополнительных выплат. ПФР разъяснил, как именно эти деньги можно получить.

Во-первых, представители фонда отметили, что пособие в размере 5 000 рублей на каждого ребенка будет выдано всем семьям, детям в которых на 31 декабря не исполнится 8 лет. Во-вторых, тем получателям, которые должны подавать соответствующее заявление, необходимо сделать это до 28 числа, так как в противном случае средства они не получат.

Пресс-служба ПФР также уточнила, что заявление следует подавать лишь в том случае, если семье не выплачивались деньги в июне-июле текущего года либо дети родились в период с августа по декабрь. Все остальные получат пособие автоматически без необходимости обращаться в Пенсионный фонд.