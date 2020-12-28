Представители Пенсионного фонда сообщили, что часть российских пенсионеров в этом году получит положенные им средства за январь еще до Нового года. В настоящий момент деньги на эти цели уже перечисляются в «Почту России», банковские учреждения и кредитные организации.

По словам пресс-службы фонда, раньше пенсии будут выплачены тем гражданам, которые обычно получают их до 4 числа каждого месяца. На карты российских банков средства будут переведены в полном объеме уже в понедельник. 29 и 30 декабря деньги получат те граждане, которые пользуются услугами «Почты России».

Авансирование не коснется тех пенсионеров, которым выдают пенсию после четвертого числа. Все дело в том, что 4 января выходные закончатся, поэтому находящиеся на заслуженном отдыхе граждане смогут спокойно получить их в обычном режиме.