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В США компании-производители вакцин от коронавируса, такие как Pfizer и Moderna, не будут нести ответственности, если у добровольцев, испытывающих препарат, появятся серьёзные побочные эффекты.

По словам адвоката Рогге Данна, закон о всеобщем иммунитете принимается весьма нечасто, а фармацевтические компании в основном хорошей защиты не имеют. Данн указывает также, что новый закон снижает расходы на иммунизацию, так как если люди начнут судиться с производителями вакцин, то её цену, скорее всего, увеличили бы.

Также указывается, что жители США не смогут подать жалобу на своё руководство из-за обязательной вакцинации от COVID-19, и не смогут пожаловаться на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

В США, как отмечается, имеется фонд, созданный для компенсации расходов, которые понесли граждане США из-за причинённого в ходе вакцинации вреда здоровью. Однако воспользоваться данной помощью очень сложно – за всё время лишь 6% обратившихся американцев смогли получить компенсацию.

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