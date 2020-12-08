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Юморист Евгений Петросян принял участие в передаче «Пусть говорят», в ходе которой рассказал о своём разводе с Еленой Степаненко и жизни с молодой женой Татьяной Брухуновой.

По словам артиста, разойтись с бывшей женой он пытался настолько мирно, насколько это было возможно. Так, он просил отпустить его, но Степаненко, как он выразился, «захотела войны». Сам он не думал, что развод может спровоцировать скандал, и, как он считает, он слишком верил в лучшие качества людей. При этом скандал его не особо расстроил, так как Петросян уже привык реагировать на такие ситуации.

Также артист сообщил, что сожалеет о том, что творческий дуэт со Степаненко в результате развода распался. При этом он отметил, что включает её в свои новые программы, так как уверен, что зрители не должны страдать из-за их развода.

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