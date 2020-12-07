Уже в 2020 году российские ВКС получат в свое распоряжение истребитель Су-57, относящийся к боевой авиации пятого поколения. Сергей Чемезов, возглавляющий «Ростех», пояснил, что это будут самолеты с двигателем первой генерации. Разработка второго поколения моторов ведется в полном соответствии с установленным графиком.

По словам Чемезова, десять первых истребителей, составивших опытную партию, уже прошли полноценные испытания в войсках. В настоящий момент корпорация «Ростех» работает над серийным производством 76 самолетов, которые предусмотрены контрактом с военным ведомством России.

Су-57 – это истребитель, отвечающий всем требованиям к воздушным машинам пятого поколения. Он оснащен новейшим электронным оборудованием, имеет покрытие, которое поглощает радиоволны, превращая самолет в «невидимку», а также вооружение, способное поражать любые наземные, морские и воздушные цели.