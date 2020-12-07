Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уже в 2020 году российские ВКС получат в свое распоряжение истребитель Су-57, относящийся к боевой авиации пятого поколения. Сергей Чемезов, возглавляющий «Ростех», пояснил, что это будут самолеты с двигателем первой генерации. Разработка второго поколения моторов ведется в полном соответствии с установленным графиком.

По словам Чемезова, десять первых истребителей, составивших опытную партию, уже прошли полноценные испытания в войсках. В настоящий момент корпорация «Ростех» работает над серийным производством 76 самолетов, которые предусмотрены контрактом с военным ведомством России.

Су-57 – это истребитель, отвечающий всем требованиям к воздушным машинам пятого поколения. Он оснащен новейшим электронным оборудованием, имеет покрытие, которое поглощает радиоволны, превращая самолет в «невидимку», а также вооружение, способное поражать любые наземные, морские и воздушные цели.

Вам может понравиться

Саратовский шестиклассник рассказал о муках удаленного образования

Учащийся шестого класса одной из школ города Саратов рассказал о сложностях, с…

NI рассказал об американском «предупреждении» для России

Учения НАТО в акватории Черного моря – своеобразное предупреждение для России. Североатлантический…

Россиянам напомнили об условиях выхода на пенсию в 2021 году

В следующем году грядут некоторые изменения в пенсионной системе РФ, с которым…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 декабря – переменная облачность, до -1 °C | город Мытищи: погода, 7 декабря – переменная облачность, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 7 декабря – ясно, до -7 °C | Подольск: погода, 7 декабря – небольшая облачность, до -5 °C | Армавир: погода, 7 декабря – облачно с прояснениями, до 2 °C |