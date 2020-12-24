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Сергей Хатылев, российский военный специалист, заявил, что США и другим странам-участницам НАТО не удастся создать защитную систему, способную сбить ракеты «Циркон», разработанные в РФ.

Эксперты отмечает, что данные ракеты относятся к категории гиперзвукового оружия. Они могут лететь со скоростью 8 Махов (более 8000 км/ч). На данный момент времени ни одна современная система ПВО не способна обнаружить и уничтожить «Цирконы». Хатылев добавил, что при необходимости их можно оснастить даже ядерными боеголовками.

Сейчас этими ракетами могут оборудоваться военные корабли, однако в будущем для них планируется разработать наземные пусковые установки. Отмечается, что в следующем году Министерство обороны собирается осуществить несколько морских маневрах, в рамках которых будут обязательно проведены новые пуски «Цирконов».

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