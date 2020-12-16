читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что в Гадрутском районе Нагорного Карабаха возникла «кризисная ситуация». По его словам, российские миротворцы, отправившиеся на поиск исчезнувших армянских военнослужащих, могли попасть в окружение азербайджанских войск.

Пашинян не подтвердил и не опроверг сообщения СМИ о том, что более 160 военных Армии обороны Арцаха оказались в плену. Премьер-министр лишь констатировал, что «есть такая информация». Он пояснил, что Армения не может связаться ни с миротворцами из РФ, ни со своими военнослужащими из-за «проблем с коммуникациями», нередко возникающими из-за особенностей местности.

Напомним, что вчера появилась информация о пленении азербайджанскими войсками 160 бойцов Армии обороны. Сообщалось, что большая их часть – это жители Ширакской области. Главное военное ведомство НКР заявило, что к поискам военнослужащих присоединились миротворцы РФ.

Вам может понравиться

Президент Арцаха заявил, что войну можно было завершить раньше на лучших условиях

Президент НКР Араик Арутюнян во время обращения к народу самопровозглашенной республики рассказал,…

Коммунисты призвали Виктора Томенко расследовать взрывной рост смертности в Алтайском крае

Представители алтайского отделения КПРФ призвали Виктора Томенко, губернатора региона, начать расследование в…

Песков заявил об отмене брифингов для СМИ из-за пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил СМИ о начале подготовки к большой…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 декабря – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 16 декабря – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 16 декабря – небольшой дождь, до 0 °C | Подольск: погода, 16 декабря – пасмурно, до -5 °C | Армавир: погода, 16 декабря – пасмурно, до 5 °C |