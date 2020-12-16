Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что в Гадрутском районе Нагорного Карабаха возникла «кризисная ситуация». По его словам, российские миротворцы, отправившиеся на поиск исчезнувших армянских военнослужащих, могли попасть в окружение азербайджанских войск.

Пашинян не подтвердил и не опроверг сообщения СМИ о том, что более 160 военных Армии обороны Арцаха оказались в плену. Премьер-министр лишь констатировал, что «есть такая информация». Он пояснил, что Армения не может связаться ни с миротворцами из РФ, ни со своими военнослужащими из-за «проблем с коммуникациями», нередко возникающими из-за особенностей местности.

Напомним, что вчера появилась информация о пленении азербайджанскими войсками 160 бойцов Армии обороны. Сообщалось, что большая их часть – это жители Ширакской области. Главное военное ведомство НКР заявило, что к поискам военнослужащих присоединились миротворцы РФ.