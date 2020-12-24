Депутат Петр Аммосов, представляющий фракцию КПРФ, во время онлайн-заседания Госсобрания Якутии засмотрелся на глубокое декольте Ирины Высоких, возглавляющей в республике Министерство туризма, торговли и предпринимательства.

После завершения доклада министра парламентарий вместо вопросов по теме сделал замечание и заявил, что «это как-то нехорошо».

Аммосов пожаловался на то, что все выступление Ирины Высоких был вынужден смотреть на открытую грудь женщины, так как он все же здоровый мужчина.

«Это, по крайнее мере, ну не знаю как назвать, но, конечно, как мужчина — красиво», — подытожил депутат.

Министр на это заявление ответила предельно и четко, сообщив, что ее внешний вид не должен волновать парламентария.