Эксперты считают, что отключение Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT негативно отразится на самом Джо Байдене, новом лидере США.

Согласно словам специалистов, американский президент может тем самым увеличить к себе благосклонность граждан, но при этом получит значительные проблемы на мировой арене. Дело в том, что РФ входит в тройку лидеров по применению SWIFT. Этой системой пользуются примерно 400 российских финансовых структур.

К тому же Россия обладает собственным аналогом банковской системы, которая была запущена около 6 лет назад. Альтернатива была также разработана Индией и КНР. Ранее между Москвой и Пекином было подписано соглашение касательно изготовления шлюза между соответствующими системами.