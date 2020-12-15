В Сети был опубликован трейлер предстоящего фильма «Конек-Горбунок».

Режиссёром фильма стал Олег Погодин, а в главных ролях снялись известные актёры: Михаил Ефремов, Олег Тактаров, Ян Цапник, Паулина Андреева, а также Павел Деревянко, озвучивший Конька-Горбунка. Фильм выйдет 18 февраля 2021 года. Как отмечается, первоначально фильм должен был выйти на экранах кинотеатров ещё осенью 2020 года, однако впоследствии он был перенесён.

«Конек-Горбунок» снят по мотивам одноимённый сказки Петра Ершова. В центре сюжета царский конюх Иван. Его старшие братья считают его дураком, но жизнь Ивана меняется, когда в ней появляется Конек-Горбунок, ставший его другом и помощником. Вместе они справляются с самыми сложными задачами. Также Ивана ждёт и более серьёзное испытание – он влюбляется в царь-девицу, являющуюся невестой царя.