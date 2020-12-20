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В Кирове 19 декабря на улице Павла Корчагина, 233, загорелась квартира.

Как сообщается, пожар начался в первом подъезде дома на третьем этаже. Согласно предварительной информации, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

В квартире, где начался пожар, как рассказали местные жители в соцсетях, живёт молодая семья, 66-летняя пенсионерка после инсульта, и трёхмесячный ребёнок, который в момент инцидента находился дома. На видео попал момент, когда ребёнка по лестнице спускал один из пожарных. Согласно имеющейся информации, мальчик в инциденте не пострадал. Всё имущество семьи было уничтожено, жители города собирают им вещи.

В настоящее время ведётся установление всех обстоятельств инцидента и установление точных причин возгорания.

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