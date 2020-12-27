Обзор конструктора uKit

uKit — конструктор, ориентированный на создание сайтов для малого и среднего бизнеса. Для работы с ним не требуются навыки дизайна и разработки. За несколько часов любой пользователь может создать сайт-визитку, лендинг, сайт компании, небольшой интернет-магазин.
Достоинства и недостатки конструктора
Главный плюс конструктора uKit — простота. Даже если вы раньше не задумывались о создании сайта, то за пару часов разберётесь с основными возможностями сервиса.
Плюсы uKit:
- Более 300 профессиональных шаблонов с адаптивным дизайном.
- Возможность разработать сайт с нуля или собрать на основе сообщества «ВКонтакте» / страницы на Facebook.
- Удобный инструмент проверки готовности сайта к продвижению.
- Подключение неограниченного количества доменов даже на минимальном тарифе.
- Хорошая оптимизация движка, обеспечивающая высокую скорость загрузки страниц.
- Круглосуточная техническая поддержка, в том числе через онлайн-чат.
- Простой визуальный редактор, который автоматически выстраивает элементы по сетке, исключая ошибки в вёрстке.
- Ручная настройка адаптивности перед публикацией сайта.
Минусы uKit:
- Ограниченность визуального редактора — элементы добавляются строго друг за другом, свою цветовую схему можно создать только на самом дорогом тарифе.
- Однотипность шаблонов.
Недостатки uKit заметны, когда конструктор используют не по назначению. Если пытаться собрать крупный интернет-магазин или лендинг с уникальным дизайном, то сразу вылезает ограниченность визуального редактора.
Если вам нужен простой сайт-визитка, небольшой магазин или стандартный одностраничник, то uKit станет оптимальным решением с точки зрения цены, простоты и качества работы.
Дмитрий Луценко, https://uguide.ru
Как создать сайт на uKit
Создание сайта начинается с выбора шаблона. Можно взять чистый лист и собрать каждую страницу проекта с нуля. Но для первого опыта разработки это не лучшее решение. Гораздо проще выбрать шаблон из подходящей категории и настроить его в визуальном редакторе. Всего в каталоге более 200 шаблонов, так что выбирать есть из чего.
Ещё одна интересная возможность — создание сайта из группы во «ВКонтакте» или страницы на Facebook. Вам нужно только указать ссылку на сообщество.uKit автоматически соберёт информацию и предложит несколько вариантов оформления сайта. Изменить его можно в визуальном редакторе.
Редактор состоит из четырёх разделов:
- «Страницы» — здесь вы управляете структурой сайта. Можно добавлять новые страницы, удалять ненужные разделы. У каждой страницы есть основные и SEO-настройки — вы быстро разберётесь, как их заполнять.
- «Конструктор» — это библиотека виджетов и блоков. Из них выстраиваются страницы. Например, если вам нужно текстовое поле, то вы просто перетаскиваете его из списка виджетов и вставляете свой текст. Блоки — это наборы виджетов, которые решают определенные задачи. Типичный пример блока — контактные данные. Внутри него может быть текстовые виджеты, кнопки соцсетей, логотип.
- «Дизайн» — настройки внешнего вида сайта. Здесь вы меняете шрифты, цветовые схемы, устанавливаете фон сайта.
- «Адаптивность» — в этом режиме можно посмотреть, как сайт будет отображаться на десктопе и на мобильных устройствах, скрыть отдельные блоки.
Все действия по настройке сайта s uKit выполняются с помощью мышки. С кодом работать не придётся — вы просто выстраиваете каждую страницу из готовых элементов, изменяя их под свои нужды.
Сергей Гаврилов, https://site-builders.ru
Стоимость создания сайта
В течение 14 дней после регистрации конструктором можно пользоваться бесплатно. После завершения тестового периода сайт будет снят с публикации, если вы не оплатите премиум-тариф. Но удалять его не будут. Созданный проект хранится как минимум в течение года. Вы можете в любой момент к нему вернуться, оплатить тариф и опубликовать сайт в общем доступе.
uKit — не универсальное решение. Его предназначение — решение типовых задач малого и среднего бизнеса.
Евгений Куликов, https://konstruktorysajtov.com
В тарифной сетке uKit четыре предложения.
- «Минимальный» (5 долларов в месяц) — подключение своего домена, безлимитное хранилище, неограниченное количество посетителей и страниц, круглосуточная поддержка, встроенная статистика, адаптация под мобильные устройства, хранение до 10 бэкапов.
- «Базовый» (10 долларов в месяц) — возможности тарифа «Минимальный» плюс поддержка в лайвчате, динамический текст, постановка целей при сборе статистики.
- «Магазин» (12 долларов в месяц) — возможности тарифа «Базовый» плюс поддержка инструментов для создания магазина: каталога, карточек товаров, корзины, страницы оформления заказа, онлайн-оплаты и доставки.
- «Про» (15 долларов в месяц) — возможности тарифа «Магазин» плюс возможность создавать собственные цветовые схемы и вставлять на страницы код HTML/CSS/JavaScript.
Чтобы сэкономить, оплачивайте подписку на длительный период. Максимальный биллинговый цикл — 2 года. При его оплате вы сэкономите до 50 % по сравнению с подпиской на месяц.
Вывод
Сайт компании, визитка или портфолио специалиста, небольшой магазин с поддержкой онлайн-оплаты — эти проекты на uKit можно реализовать без проблем. Стоимость даже самого дорогого тарифа несравнимо ниже, чем услуги профессионального разработчика. Результат же будет одинаковым — по крайней мере, ваши клиенты не заметят никаких проблем в работе сайта и смогут без проблем им пользоваться: узнавать информацию, совершать покупки.