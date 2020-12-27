Обзор конструктора uKit

uKit — конструктор, ориентированный на создание сайтов для малого и среднего бизнеса. Для работы с ним не требуются навыки дизайна и разработки. За несколько часов любой пользователь может создать сайт-визитку, лендинг, сайт компании, небольшой интернет-магазин.

Достоинства и недостатки конструктора

Главный плюс конструктора uKit — простота. Даже если вы раньше не задумывались о создании сайта, то за пару часов разберётесь с основными возможностями сервиса.

Плюсы uKit:

Более 300 профессиональных шаблонов с адаптивным дизайном.

Возможность разработать сайт с нуля или собрать на основе сообщества «ВКонтакте» / страницы на Facebook.

Удобный инструмент проверки готовности сайта к продвижению.

Подключение неограниченного количества доменов даже на минимальном тарифе.

Хорошая оптимизация движка, обеспечивающая высокую скорость загрузки страниц.

Круглосуточная техническая поддержка, в том числе через онлайн-чат.

Простой визуальный редактор, который автоматически выстраивает элементы по сетке, исключая ошибки в вёрстке.

Ручная настройка адаптивности перед публикацией сайта.

Минусы uKit:

Ограниченность визуального редактора — элементы добавляются строго друг за другом, свою цветовую схему можно создать только на самом дорогом тарифе.

Однотипность шаблонов.

Недостатки uKit заметны, когда конструктор используют не по назначению. Если пытаться собрать крупный интернет-магазин или лендинг с уникальным дизайном, то сразу вылезает ограниченность визуального редактора.

Если вам нужен простой сайт-визитка, небольшой магазин или стандартный одностраничник, то uKit станет оптимальным решением с точки зрения цены, простоты и качества работы.

Дмитрий Луценко, https://uguide.ru

Как создать сайт на uKit

Создание сайта начинается с выбора шаблона. Можно взять чистый лист и собрать каждую страницу проекта с нуля. Но для первого опыта разработки это не лучшее решение. Гораздо проще выбрать шаблон из подходящей категории и настроить его в визуальном редакторе. Всего в каталоге более 200 шаблонов, так что выбирать есть из чего.

Ещё одна интересная возможность — создание сайта из группы во «ВКонтакте» или страницы на Facebook. Вам нужно только указать ссылку на сообщество.uKit автоматически соберёт информацию и предложит несколько вариантов оформления сайта. Изменить его можно в визуальном редакторе.

Редактор состоит из четырёх разделов:

«Страницы» — здесь вы управляете структурой сайта. Можно добавлять новые страницы, удалять ненужные разделы. У каждой страницы есть основные и SEO-настройки — вы быстро разберётесь, как их заполнять.

— здесь вы управляете структурой сайта. Можно добавлять новые страницы, удалять ненужные разделы. У каждой страницы есть основные и SEO-настройки — вы быстро разберётесь, как их заполнять. «Конструктор» — это библиотека виджетов и блоков. Из них выстраиваются страницы. Например, если вам нужно текстовое поле, то вы просто перетаскиваете его из списка виджетов и вставляете свой текст. Блоки — это наборы виджетов, которые решают определенные задачи. Типичный пример блока — контактные данные. Внутри него может быть текстовые виджеты, кнопки соцсетей, логотип.

— это библиотека виджетов и блоков. Из них выстраиваются страницы. Например, если вам нужно текстовое поле, то вы просто перетаскиваете его из списка виджетов и вставляете свой текст. Блоки — это наборы виджетов, которые решают определенные задачи. Типичный пример блока — контактные данные. Внутри него может быть текстовые виджеты, кнопки соцсетей, логотип. «Дизайн» — настройки внешнего вида сайта. Здесь вы меняете шрифты, цветовые схемы, устанавливаете фон сайта.

— настройки внешнего вида сайта. Здесь вы меняете шрифты, цветовые схемы, устанавливаете фон сайта. «Адаптивность» — в этом режиме можно посмотреть, как сайт будет отображаться на десктопе и на мобильных устройствах, скрыть отдельные блоки.

Все действия по настройке сайта s uKit выполняются с помощью мышки. С кодом работать не придётся — вы просто выстраиваете каждую страницу из готовых элементов, изменяя их под свои нужды. Сергей Гаврилов, https://site-builders.ru

Стоимость создания сайта

В течение 14 дней после регистрации конструктором можно пользоваться бесплатно. После завершения тестового периода сайт будет снят с публикации, если вы не оплатите премиум-тариф. Но удалять его не будут. Созданный проект хранится как минимум в течение года. Вы можете в любой момент к нему вернуться, оплатить тариф и опубликовать сайт в общем доступе.

uKit — не универсальное решение. Его предназначение — решение типовых задач малого и среднего бизнеса. Евгений Куликов, https://konstruktorysajtov.com

В тарифной сетке uKit четыре предложения.

«Минимальный» (5 долларов в месяц) — подключение своего домена, безлимитное хранилище, неограниченное количество посетителей и страниц, круглосуточная поддержка, встроенная статистика, адаптация под мобильные устройства, хранение до 10 бэкапов.

(5 долларов в месяц) — подключение своего домена, безлимитное хранилище, неограниченное количество посетителей и страниц, круглосуточная поддержка, встроенная статистика, адаптация под мобильные устройства, хранение до 10 бэкапов. «Базовый» (10 долларов в месяц) — возможности тарифа «Минимальный» плюс поддержка в лайвчате, динамический текст, постановка целей при сборе статистики.

(10 долларов в месяц) — возможности тарифа «Минимальный» плюс поддержка в лайвчате, динамический текст, постановка целей при сборе статистики. «Магазин» (12 долларов в месяц) — возможности тарифа «Базовый» плюс поддержка инструментов для создания магазина: каталога, карточек товаров, корзины, страницы оформления заказа, онлайн-оплаты и доставки.

(12 долларов в месяц) — возможности тарифа «Базовый» плюс поддержка инструментов для создания магазина: каталога, карточек товаров, корзины, страницы оформления заказа, онлайн-оплаты и доставки. «Про» (15 долларов в месяц) — возможности тарифа «Магазин» плюс возможность создавать собственные цветовые схемы и вставлять на страницы код HTML/CSS/JavaScript.

Чтобы сэкономить, оплачивайте подписку на длительный период. Максимальный биллинговый цикл — 2 года. При его оплате вы сэкономите до 50 % по сравнению с подпиской на месяц.

Вывод

Сайт компании, визитка или портфолио специалиста, небольшой магазин с поддержкой онлайн-оплаты — эти проекты на uKit можно реализовать без проблем. Стоимость даже самого дорогого тарифа несравнимо ниже, чем услуги профессионального разработчика. Результат же будет одинаковым — по крайней мере, ваши клиенты не заметят никаких проблем в работе сайта и смогут без проблем им пользоваться: узнавать информацию, совершать покупки.