Юрист Сидни Пауэлл, которой действующий президент США Дональд Трамп намеревался поручить расследование фальсификаций на выборах, неоднократно подвергалась критике за грубые ошибки. Так, один раз она подала суду на рассмотрение чистый лист вместо ходатайства, сообщает издание New York Times.

Впрочем, чистый лист – это еще не такая грубая юридическая ошибка. Кроме того, Пауэлл заявляла, что нарушения на выборах, из-за которых Джо Байден одержал победу, щедро финансировались коммунистами, отправляющими средства через Кубу, Венесуэлу и Китай.

По мнению Пауэлл, электронные устройства, которые обрабатывали результаты голосования, тоже были изобретены в Венесуэле. Причем указание по их созданию дал сам Уго Чавес. Напомним, что бывший венесуэльский лидер скончался еще 7 лет назад.

Администрация Трампа сперва намеревалась сотрудничать с юристом, однако после нескольких откровенных «ляпов» ее представители сделали заявление, что все протесты Пауэлл являются ее личной инициативой.