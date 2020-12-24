Уже с первого дня будущего года многие автолюбители ощутят на себе действие новых законов, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Так, существенно подрастут штрафы за вождение в нетрезвом состоянии и за повторные нарушения ПДД.

Настоящая война объявлена тем автолюбителям, которые водят агрессивно, не обращая внимания на правила. Статистика утверждает, что таких водителей – более 15 процентов. Своим поведением на дороге они провоцируют ДТП, поэтому агрессивное вождение будет строго наказываться. Предполагается, что штрафы за него составят от 5 000 рублей, а за некоторые нарушения ГИБДД просто отберет права. Основанием для этого станет, к примеру, пересечение двойной сплошной.

Автомобилисты, которые попадаются во второй раз на вождении в пьяном виде, могут потерять не только права, но и автомобиль со свободой в придачу. В МВД уверены – за пьянство нужно однозначно конфисковывать машину, чтобы на дорогах стало безопаснее.

В настоящее время действуют законы 2019 года, которые предполагают лишение прав и принудительные работы на срок до 5 лет. Если ДТП, спровоцированное пьяным водителем, влечет за собой смерть человека, вполне можно оказаться за решеткой на 12-15 лет.

Напомним, что президент РФ уже заявлял, что несмотря на увеличение штрафов и создание новых законов, ситуация на дорогах страны остается неудовлетворительной. Вполне вероятно, что новый проект КоАП поможет переломить ее к лучшему.