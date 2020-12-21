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Издание «ПолитРоссия» опубликовало эксклюзивный перевод статьи в американском журнале Military Watch, посвященной российским атомным подлодкам. По мнению военных экспертов, эти субмарины позволят внести изменения в существующий баланс сил между РФ и Североатлантическим альянсом.

Речь в публикации идет о подводных лодках проекта «Борей-А», которые выделяются на фоне своих предшественников более длительным эксплуатационным ресурсом, практически абсолютной бесшумностью и ни с чем на данный момент не сравнимой боевой мощью. Ракетные установки на борту способны производить залпы сразу шестнадцатью боеприпасами «Булава», каждый из которых имеет до десяти ядерных боеголовок. Подобный удар может сравнять с землей сразу несколько небольших государств.

Эксперты отмечают, что мощь «Борея» не вызывает никаких сомнений, однако это далеко не последняя новейшая подлодка, которую Россия намерена поставить на вооружение. Помимо нее, уже в будущем году флот усилится субмаринами «Хабаровск», которые будут вооружены ядерными торпедами, и нашумевшими беспилотниками «Посейдон», по своей сути представляющие управляемый подводный боеприпас для уничтожения подлодок противника.

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