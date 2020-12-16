Скоро ли для НАТО наступит весна? После четырех лет изменчивого поведения США европейские министры иностранных дел и обороны, кажется, испытывают облегчение, если не эйфорию от перспективы обещанного избранным президентом Джо Байденом возвращения США во внешнюю политику.

И все же, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, «смерть мозга» альянса, которому 71 год, требует более сильного лекарства, чем простое возвращение к статус-кво. Новое исследование, проведенное по заказу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, призывает как к обновлению, так и к реформе, что подчеркивается новым вызовом от Китая.

Отчет независимой аналитической группы «НАТО 2030: единые силы для новой эры», содержащий 138 конкретных рекомендаций на менее чем 70 страницах, освещает подробное планирование реализации. Предложения по решению китайского вопроса варьируются от противодействия дезинформации до укрепления связей с азиатскими партнерами.

Некоторые из этих рекомендаций прямолинейны, а некоторые предсказуемо расплывчаты. Но члены НАТО должны противостоять любым попыткам существенно переориентировать альянс на противодействие Китаю. НАТО не хватает военных инструментов, общественной воли и стратегии по работе на востоке от Суэца.

Военно-морские силы НАТО не справляются с этой задачей. Правда, Британия потратила (некоторые утверждают, что она растратила) огромную часть своего оборонного бюджета на пару обычных авианосцев без катапульты и соответствующие им F-35B. Немецкая морская пехота, возможно, находится не в лучшей форме, но многие другие военно-морские силы НАТО имеют высокие стандарты, репутацию отличного флота и способные и экономичные корабли.

К сожалению, пока есть навыки, возможностей нет. Королевский военно‑морской флот Великобритании может похвастаться только 23 надводными кораблями. Однако наполнить людьми даже такой небольшой флот им не удается. В критически важную Северную Атлантику НАТО может вывести всего шесть ударных подводных лодок. Хотя с недавних пор ситуация несколько улучшилась, в 2018 году альянс мог рассчитывать только на один постоянно действующий морской патрульный самолет над Северной Атлантикой. Этого недостаточно, чтобы сдержать ВМФ России, не говоря уже о больших планах.

НАТО также неоднократно демонстрировал, что плохо выполняет миссии «за пределами своей зоны действия». Яркий тому пример – хваленая приверженность Афганистану на протяжении двух десятилетий. Хотя некоторые силы НАТО (в том числе британцы, канадцы, датчане и французы) сражались с храбростью и энтузиазмом, в основном контингенты были скованы неприятием риска и национальными оговорками, которые мешали им выполнять поставленные задачи. Лондонская Times в 2009 году сообщила, что Италия фактически заплатила Талибану, чтобы предотвратить притеснения ее войск.

Даже в соседней Ливии НАТО изо всех сил пытался вести ограниченную воздушную войну. В 2011 году только восемь из 28 стран-участниц решили выдвинуться в зону конфликта, и у большинства из них закончились боеприпасы или другие запчасти. Члены НАТО отказались выполнять тяжелую работу по поддержанию мира после свержения Муамара Каддафи. Ливия сейчас вовлечена в гражданскую войну и остается явной проблемой безопасности перед Европой.

Другой, еще большей проблемой является отсутствие у европейцев желания противостоять Китаю. Такие лидеры, как Столтенберг, могут заявлять, что «Китай не разделяет наших ценностей», но помимо этой шаблонной риторики мало свидетельств того, что европейские члены НАТО испытывают энтузиазм по поводу столкновения с Пекином.

Италия является участником китайской инициативы «Один пояс и один путь», а несколько членов альянса получают выгоду от китайских инвестиций в инфраструктуру на Балканах. Опрос, проведенный в сентябре 2019 года Европейским советом по международным отношениям (ECFR), показал, что только 10% немцев считают, что их страна должна встать на сторону Америки в случае войны между США и Китаем. Более 70 процентов считают, что Германия должна сохранять нейтралитет. 30 других опрошенных европейских стран проявили аналогичные настроения.

Европа запоздало осознала опасность использования сети 5G Huawei, а коронавирус усилил подозрения европейцев в отношении Китая. Но ни одно из этих событий не смогло увеличить энтузиазм в отношении конфронтации.

Вместо того, чтобы втягивать Европу в соревнование с Китаем, для которого у нее нет ни средств, ни мотивации. НАТО лучше всего послужит всем своим членам, включая Соединенные Штаты, сосредоточив внимание на угрозах безопасности, с которыми сталкивается Европа.

Россия остается на первом месте среди этих вызовов. Многие американские реалисты в области внешней политики жаждут перезагрузки и нового образа жизни в отношениях с Россией, чтобы снизить напряженность, высвободить ресурсы для противостояния Китаю и позволить Соединенным Штатам навести порядок в собственном доме. Эта цель понятна и, возможно, достижима, но для этого нужны усилия с обеих сторон. Возвращение к Договору по открытому небу и другие дипломатические инициативы могут снизить напряженность и восстановить некоторую степень доверия. Но Запад все еще реагирует на российские провокации и потрясения в Европе.

Средиземноморские члены НАТО, такие как Франция и Италия, все больше склоняются к тому, чтобы ставить терроризм и массовую миграцию выше российского реваншизма в свой список приоритетов безопасности. Французские войска проводят жесткую противоповстанческую кампанию в Мали, в то время как множество стран НАТО предоставили войска, самолеты и ресурсы для теперь уже свернутой кампании против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) в Ираке и Сирии.

The Reflection Group упоминает о растущем присутствии Китая в Африке (и о гораздо более милитаризованном подходе России к континенту). Но ни военно-морская база PLAN в Джибути, ни китайские продавцы нижнего белья в Верхнем Египте не представляют угрозы для Европы. Действительно, китайские инвестиции в инфраструктуру и другие коммерческие предприятия почти наверняка способствуют достижению первостепенной цели Европы в области безопасности в Африке: минимизации потока беженцев и экономических мигрантов в Средиземное море, а затем в Европе. Усиление китайского влияния и силы в том, что Reflection Group называет «Югом НАТО», скорее вызовет европейское одобрение, чем озабоченность.

Многие европейцы думали, что они вышли за рамки серьезного вооруженного конфликта после окончания холодной войны. Швеция, не являющаяся членом НАТО, вновь ввела призыв на военную службу и недавно увеличила расходы на оборону на целых 40%, но Германия и другие сторонники альянса взяли на себя лишь умеренные обязательства по увеличению своих расходов на оборону. Даже в сравнительно сильной Великобритании, которая в прошлом месяце существенно увеличила свой оборонный бюджет, бывший начальник штаба обороны счел необходимым предупредить в 2018 году, что «американские наблюдатели пришли к выводу, что мы живем во лжи».

Слабость Европы проявляется в таком базовом мероприятии, как сбор боеспособных сухопутных войск. В отчете RAND за 2017 год было обнаружено, что большая тройка европейских стран НАТО – Франция, Великобритания и Германия – может коллективно мобилизовать только один бронетанковый батальон за неделю и менее трех бронетанковых бригад за месяц. Для альянса, обеспокоенного действиями России, этого недостаточно. Это также привело к вливанию 6,5 млрд долларов США в Европейскую оборонную инициативу – деньги могли бы помочь оплатить огромные счета за рекапитализацию средств ядерного сдерживания ВМС США.

Вместо того, чтобы становиться равнодушным помощником Америки в Азии, НАТО может лучше способствовать сдерживанию Китая, сосредоточив внимание на России. Если Россия и Китай продолжат сближаться и станут реальными союзниками, у Соединенных Штатов вряд ли будут ресурсы, чтобы конкурировать с обоими. Оценки оборонных расходов России и Китая часто намного ниже, чем они должны быть, из-за ошибочного использования оценок на основе рыночного обменного курса вместо паритета покупательной способности (ППС).

Распространение технологий запрета доступа еще больше ограничивает способность Америки вносить вклад в европейскую безопасность. Новая концептуальная основа армии США для крупных боевых действий, многодоменных операций, предупреждает, что Америка не сможет легко пополнить войска, чтобы сравнять шансы. Остается два варианта: значительное увеличение американских сил в Европе или европейские члены НАТО, которые берут на себя большую часть бремени проверки российских войск. Первое крайне маловероятно, а второе значительно повысит способность Америки конкурировать с Китаем. По крайней мере, один видный сенатор США публично заявил, что, если они будут вынуждены сделать выбор, Соединенные Штаты откажутся от обязательств европейской безопасности в пользу конкуренции в Азии.