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Николай Басков принял участие в шоу «Музыкалити» на YouTube-канале Gazgolder. В рамках интервью артист рассказал, что у него был секс втроём.

Так, ведущий Максим Галкин в шутку поинтересовался у гостей передачи, был ли у кого-нибудь групповой секс. Басков неожиданно ответил, что групповой секс был у него, и в принципе у него в жизни было много экспериментов, так как он свободный и привлекательный мужчина.

Раскрывать какие-либо подробности или имена других участников Басков не стал. Также он сообщил, что считает подобные эксперименты нормальным явлением, и отметил, что предпочитает спать без нижнего белья.

Как указывается, Басков уже неоднократно говорил о том, что мечтает о большой семье, однако в браке состоял лишь один раз. С каждым годом артист всё больше разочаровывается в девушках, и сейчас всё время уделяет только работе.

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