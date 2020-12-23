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Украинский экс-премьер Николай Азаров заявил, что НАТО намеревается построить на территории Украины сразу 4 военно-морских базы. Они будут использоваться для того, чтобы окружить Крымский полуостров и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Базы, расположенные в Николаеве, Мелитополе, Очакове и Бердянске просто «запрут» российский Черноморский флот в Крыму, не давая ему даже выйти из Севастополя. Таким образом вблизи полуострова будет создана «зона напряженности».

Напомним, что о создании двух военных баз президент Украины Владимир Зеленский заявлял по итогам встречи с британским руководством. Однако эксперты считают, что они будут пустовать, потому что ни НАТО, ни Турция не станут рисковать и располагать свои корабли у российских рубежей. У самой же Украины кораблей не хватит даже на одну базу.

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