В информагентстве The National Interest сообщили, что российский ЗРК С-500 «Прометей» сможет поразить практически любую воздушную цель, включая американские стелс-истребители F-35.

Отмечается, что РФ ведет подготовительные работы к массовому выпуску новейших систем ПРО и ПВО, разработку и тестирование которых планируется завершить уже в следующем году. Первые испытания установки были проведены в предыдущем году, и они полностью подтвердили его превосходные защитные параметры.

«Прометею» во время теста удалось нейтрализовать объект на расстоянии свыше 481 километра. Военные эксперты считают, что новейшие боевые самолеты США тоже будут уязвимы для данной системы. Они добавили, что С-500 сможет сбивать даже космические аппараты, находящиеся на околоземной орбите.