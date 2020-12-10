В Сети был опубликован первый тизер-трейлер фэнтези-сериала Fate: The Winx Saga от Netflix.

Предстоящий сериал является адаптацией детского мультсериала о феях «Клуб Винкс». В рамках данной мультвселенной вышло несколько сезонов и полнометражных фильмов. Но эта версия, как отмечается, больше похожа на сериал «Ривердейл».

В центре сюжета пять фей-учениц, которые обучаются в магической школе Алфея. Эта школа находится в другом мире. Феям предстоит научиться своим способностям, разобраться со своими новыми знакомыми и неприятелями. Кроме того, им нужно будет также расправиться с монстрами, что станет сложной задачей для фей.

Первый сезон должен выйти на Netflix уже 22 января 2021 года. Оригинальный сериал, как отмечается, выходил на телеэкраны с 2004 года.