Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало интервью с генералом бундесвера Джаредом Зембритцки, который пояснил, почему Североатлантический альянс повернулся с запада на восток. По его словам, появление натовских сил в Польше и Прибалтике – это единственный способ сдержать российскую агрессию.

Генерал рассказал, что дело даже не в Крымском полуострове и не в Украине, отношения с которой у России безнадежно испортились в 2014 году. По его мнению, в Восточной Европе были проблемы и до этих событий. Все дело в том, что Россия демонстрирует свои претензии на мировое господство, причем делает это весьма опасными способами.

Представитель бундесвера назвал вполне реальной угрозу со стороны РФ для НАТО, а также заявил, что она продолжает модернизировать армию и разрабатывать новейшие виды оружия, чтобы показать намерение вернуться в мировые лидеры. Именно поэтому Североатлантический альянс усиливает свое присутствие неподалеку от российских рубежей.