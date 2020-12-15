В главке МВД по Ленобласти заявили, что настоятель храма, находящегося в Гатчинском районе, был избит и ограблен в собственном доме.

Согласно словам правоохранителей, утром в полицейский отдел пришел мужчина, сообщивший, что неизвестные пробрались в дом его родственника, являющегося священнослужителем, и избили. Злоумышленники надели наручники на настоятеля храма, забрали у него смартфон и ключи от сейфа, а затем сбежали с места преступления.

Отмечается, что потерпевшему понадобилась медпомощь. Сейчас его осматривают врачи. Полицейские принялись за выполнение оперативно-розыскных мероприятий, чтобы отыскать и задержать преступников. Указывается, что пострадавшим, возможно, является Владимир Феер, настоятель Павловского собора РПЦ.