Аналитики «Яндекс.Маркета» рассказали, какими товарами обычно интересуются жители РФ перед новогодними праздниками.

Для этого специалисты проанализировали спрос потребителей перед предыдущим Новым годом, использовав данные о заказах, сделанных в период с 1 по 31 декабря прошлого года. В итоге сильнее всего выросли продажи электроники – за две недели до праздников количество заказов на девайсы увеличилось в два раза. Чаще всего покупатели брали портативные устройства, например, умные колонки и наушники.

На втором месте по популярности оказались товары для дома (кухонные принадлежности и посуда) – спрос на них вырос почти на 50 процентов. Затем идут косметические средства, продажи которых в декабре 2019 года увеличились на 38 процентов. Спрос на бытовую технику при этом повысился на 30 процентов.