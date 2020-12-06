В издании РИА Новости, сославшись на данные сервиса IDF Eurasia, сообщили, что большая часть граждан РФ планируют потратить на новогодние праздники не более 15 000 рублей.

Согласно словам аналитиков, в данную сумму включены как презенты, так и подготовка праздничного стола. Около 30 процентов опрошенных заявили, что планируют потратить на эти цели не более 10 000 рублей. Еще 38 процентов отложили 10 000 – 15 000 рублей. Больше этой суммы готовы израсходовать только 28 процентов россиян, причем лишь 10 процентов могут позволить себе траты в размере свыше 20 000 рублей.

Специалисты также узнали, что жители России в нынешнем году будут в основном дарить подарки своим супругам и родителям – такие варианты выбрали 63 и 64 процента респондентов соответственно. Детей указали только 55 процентов опрошенных. Друзьям и коллегам подготовили презенты меньше четверти россиян.