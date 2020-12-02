На интернет-портале Североатлантического альянса появился новый стратегический отчет, в котором указано, что РФ представляет собой «главную военную угрозу».

В опубликованном документе указывается, что Россия, вероятнее всего, будет выступать в роли основной угрозы для НАТО вплоть до 2030 года. Согласно его авторам, Москва проводит военные миссии прямо рядом с границами альянса и осуществляет деятельность в ряде регионах, оказывающую отрицательное влияние на безопасность стран Европы и Атлантики.

Военно-политическому блоку советуют использовать двусторонний подход при взаимодействии с РФ, заключающийся «в диалоге и сдерживании». В СМИ напоминают, что ранее Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, отметил, что альянс собирается продолжить наращивание своего присутствия в акватории Черного моря.