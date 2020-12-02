читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На интернет-портале Североатлантического альянса появился новый стратегический отчет, в котором указано, что РФ представляет собой «главную военную угрозу».

В опубликованном документе указывается, что Россия, вероятнее всего, будет выступать в роли основной угрозы для НАТО вплоть до 2030 года. Согласно его авторам, Москва проводит военные миссии прямо рядом с границами альянса и осуществляет деятельность в ряде регионах, оказывающую отрицательное влияние на безопасность стран Европы и Атлантики.

Военно-политическому блоку советуют использовать двусторонний подход при взаимодействии с РФ, заключающийся «в диалоге и сдерживании». В СМИ напоминают, что ранее Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, отметил, что альянс собирается продолжить наращивание своего присутствия в акватории Черного моря.

Вам может понравиться

Алсу заявила, что Билли Айлиш украла её идею из клипа 1999 года

Певица Алсу обвинила известную американскую исполнительницу Билли Айлиш в плагиате. Как сообщается,…
  • Анна
  • 01.12.2020
  • читать 1 минуту

Режиссёр первого «Гарри Поттера» хотел снять последние два фильма серии

Режиссёр Крис Коламбус в интервью изданию Collider рассказал, что хотел снять два…
  • Анна
  • 30.11.2020
  • читать 1 минуту

Учёные выяснили причины проблем со здоровьем у людей в космосе

У людей, находящихся в космосе, давно были замечены такие проблемы, как бессонница…
  • Анна
  • 01.12.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 декабря – переменная облачность, до 0 °C | город Мытищи: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 декабря – пасмурно, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Королев: погода, 2 декабря – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 2 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C |