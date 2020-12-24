В американском информагентстве The National Interest сообщили о риске начала войны между Соединенными Штатами и Россией, если первые не пересмотрят свою внешнюю политику.

Авторы материала указывают на то, что текущие действия США могут привести к альянсу между РФ и КНР, увеличению количества россиян, уверенных, что война – это единственный путь решения конфликта, или реальному столкновению между американскими и российскими силами в горячих точках, например, в Сирии.

В статье указывается, что Вашингтон решил положиться на «ненадежных союзников» (НАТО), борясь с «ненужными врагами» (Москвой и Пекином). Эксперты отмечают, что российские власти ранее вели себя осторожно, пока Североатлантический альянс не стал расширяться на восток. Они указывают, что это также привело к тому, что жители Эстонии и Латвии с русскими корнями лишились своих гражданских прав.