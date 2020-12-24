На протяжении почти 70 лет оборонно-промышленный комплекс Советского Союза был одним из лучших, или, как минимум, на уровне западных разработок. В некоторых случаях дешевые, эффективные и инновационные системы удивляли даже зарубежных экспертов. В других собранные самолеты чуть ли не разваливались в воздухе, а корабли останавливались в море. Об это пишет иностранный журнал National Interest, эксклюзивный перевод предоставлен изданием discover24.ru.

Никакое оружие не могло спасти Советский Союз от развала, но могло изменить конечные границы. Технологии и человеческий фактор идут рука об руку, и организация процесса представляет особую сложность. Решения по изолированным системам важны в долгосрочной перспективе с точки зрения самозащиты.

Государства стремятся удовлетворить интересы и потребности страны, а не гнаться за славой и престижем. Когда речь заходит о Советском Союзе, многое «оружие будущего» осталось в планах, не увидев воплощения.

Линейные корабли проекта 23

В межвоенный период Советский Союз изучил множество вариантов восстановления своего ветхого флота. Во времена царской России флот оставался относительно современным и мощным. Однако русско-японская война показала, что страна отстает от западных технологий. Революция же привела не только к подрыву флота, но и промышленности в целом.

В конце 30-х годов советской экономике удалось восстановиться, что запустило процесс пересмотра программы военно-морского строительства. Вишенкой на торте с амбициозным планом стали линейные корабли проекта 23, в который входили линейные крейсеры и авианосцы.

Планировалось, что основой для разработки станет итальянский класс линкоров Литторио. Водоизмещение должно было достигать 60 тыс. тонн. На борту планировалось расположить девять боевых орудий. А скорость новинки должна была доходить до 28 узлов. Это позволило бы конкурировать с самыми мощными линкорами в мире. Однако проблемы со строительством могли принести сложности в бою.

Четыре из запланированных 16 линкоров были заложены в двухлетний период. Строительством занимались на верфях в Ленинграде, Николаеве (на Черном море) и Молотовске (на Белом море). Строительство одного линкора было отменено в 1940 году из-за ненадлежащего качества. Остальные три не успели достроить из-за войны, хотя планы сохранялись до конца.

Строительство кораблей потребовало огромных вложений советских государственных средств. Если бы ему дали ход раньше, у СССР было бы три корабля, которые не могли покинуть верфи. Использование средств и ресурсов было бы полезнее на войне, чем при строительстве новинок.

Авианосцы Орел и Ульяновск

После революции Советский Союз обратил внимание на строительство авианосцев. Однако отсутствие достаточных ресурсов, отсталость промышленности и Вторая мировая война внесли коррективы и в эти планы. После войны властями была предпринята скромная попытка по постройке авианосца. Вертолетоносцы класса Москва появились в середине 60-х годов, после чего спустя 10 и 20 лет были построены авианосцы класса Киев.

Следующий шаг был сложным. Некоторые предлагали идти дальше, другие предлагали сосредоточиться на суперперевозчике, под которым понимался проект Орел. Советский военно-морской флот пошел по последовательному пути, разработав усовершенствования к классу Киев и положив начало тому, что впоследствии стало Кузнецовым, с трамплинами среднего и большого размера с традиционными двигателями.

Советский флот ожидал, что класс Ульяновск сменит Кузнецов. Имея водоизмещение более 80 тыс. тонн, атомную электростанцию, Ульяновск стал первым реальным советским конкурентом американским разработкам. Ульяновск по-прежнему имел трамплин, но одновременно с этим появилась стартовая катапульта для запуска ударных истребителей и самолетов быстрого реагирования, что помогало сравнять шансы с американскими разработками. Впервые у СССР был авианосец, способный работать по дальним наступательным операциям.

Однако и тут страну поджидала катастрофа. Завершать строительство Ульяновска после распада и окончания холодной войны было рискованно. Однако в целом последовательный подход к работе приносил свои плоды. Отказ от строительства показывал, что у СССР недостаточно ресурсов, чтобы конкурировать с ВМС США. Это означало приверженность реактивной военно-морской стратегии, а не упреждающему подходу западной морской системы. В любом случае у СССР не осталось вариантов.

Межвоенный тяжелый бомбардировщик

Хотя советские ВВС никогда не были главными по стратегическим бомбардировщикам в период Второй мировой войны, после ее окончания начались эксперименты с дальними четырехмоторными бомбардировщиками. До начала войны Советский Союз выпустил больше подобных самолетов, чем кто бы-то ни было, однако в большинстве своем это были устаревшие ТБ-3.

Уже в начале боевых действий СССР остановились на Пе-8, бомбардировщике, который можно сопоставить с Avro Lancaster и Boeing B-17. Пе-8 не был так же успешен как конкуренты, а строительство и поставки были сопряжены с определенными сложностями. Однако в процессе разработки часть проектов советских инженеров была грандиозной. Речь идет и о тяжелом бомбардировщике К-7, который выглядит как мечта, но в рамках восьмого испытательного полета разбился, забрав с собой жизни 14 человек.

Наиболее многообещающим направлением стали семейства ТБ-3/АНТ-20/ТБ-6. Данные самолеты имели шесть и более двигателей. Концепция предполагала использование тяжелого вооружения, которое должно было защищать от преследователей. Однако это сказывалось на скорости и маневренности. АНТ-20 был оснащен восемью двигателями, на нем могли находиться 72 пассажира. Однако прототип разбился над одним из районов Москвы, погубив 45 человек. Потенциальное продолжение АНТ-26 планировалось оснастить 12 двигателями и бомбовой нагрузкой в 13,5 кг, что больше, чем у В-29.

Однако прототипы так и остались прототипами. Если бы СССР выбрал данное направление, вероятно, тактическая авиация была бы отброшена на годы назад, что привело бы к перераспределению ресурсов Красной Армии. Гигантские АНТ-26, скорее всего, были бы легкой добычей для перехватчиков Германии. У СССР не было денег на длительную и дорогостоящую разработку стратегических бомбардировщиков. Эксперты полагают, что это бы и не помогло противостоять наступлению Германии.

Сверхтяжелый танк Ту-42

В 30-х годах танковые конструкции Германии и СССР были практически аналогичными из-за совместного обучения в Казанском танковом училище. Страны начали сотрудничество в области авиации, бронетехники и химического оружия за десять лет до этого. Когда сотрудничество было прервано из-за войны, у немцев уже было достаточно новаторских идей и технологий в области бронетехники.

В период между войнами некоторые страны рассматривали строительство сверхтяжелых танков. Предполагалось, что такие машины весили бы в три-четыре раза больше обычной. Немецкий разработчик Эдвард Гротте предлагал свои концепции как в Германии, так и в Советском Союзе. Одним из наиболее амбициозных проектов стал Т-42. Этот 100-тонный зверь должен был иметь три башни, экипаж в 14-15 человек и развивать скорость до 27 км/ч.

Т-42 даже не стал прототипом, но военные СССР обратили на него внимание. Среди более реалистичных предложений были Т-35, Т-100, СМК, КВ-4 и КВ-5. Только Т-35 дошел до стадии производства. Данный танк имеет массу в 45 тонн и пять башен. Однако из 61 танка почти все были уничтожены в рамках операции Барбаросса. Чаще всего причиной становились механические неисправности и побег экипажа.

Ту-42, как и другие подобные проекты, отличался тяжелым весом, дороговизной и излишней медлительностью, чтобы стать реальностью. Если бы СССР решился на постройку, такой танк бы потенциально усложнил противостояние Японии, Финляндии и Германии, доказав, что он бесполезен с тактической точки зрения.

Бомбардировщик Т-4

Советские бомбардировщики после войны во многом были аналогами американских машин. По сути Т-4 – это копия В-29. Т-4 выступал как ответ на B-70 Валькирия. Т-4, который отличался массивностью, невероятной быстротой и способностью к полету на большой высоте, оказался за пределами досягаемости оборонной промышленности Советского Союза.

Т-4 внешне и по возможностям походил на В-70. Однако задачи в СССР и США ему ставились разные. Советский Союз планировал использовать его для разведки и доставки противокорабельных ракет. Т-4 с противокорабельными ракетами Х-22 был бы действительно пугающим.

Однако СССР никогда не довел разработку до производства. Авиационная промышленность не могла сконструировать машину по таким высоким требованиям. Кроме того, у Т-4 были схожие с В-70 проблемы. Однако у Т-4 появился преемник Ту-160 с поворотным крылом. Было построено 35 машин спустя десять лет после предполагаемого начала работы Т-4.

Если бы от идеи Т-4 не отказались, значительная часть тактического воздушного флота СССР не существовала бы. При этом требовался бы сверхзвуковой бомбардировщик, который частично использовали бы для доставки противокорабельных ракет. Это бы не позволило защищать союзников, как это делал Ту-22М, меньший по размеру бомбардировщик меньшей дальности. Производство Т-4 могло привести к переменам в закупках США. Хотя обслуживание Т-4 предполагало серьезные расходы, считается, что частично пережить распад СССР и прослужить в составе ВВС России технике бы удалось.

Заключение

Советские военные имели грандиозное видение и глобальные устремления, которые было тяжело реализовать из-за недостаточной оборонно-промышленной базы. В ряде случаев такие ограничения играли на руку, что позволило появиться Т-34 и МиГ-21.

В других случаях ограничения защитили от катастрофических решений, к которым можно отнести гигантские тяжелые бомбардировщики, огромные линкоры и танки межвоенного периода.