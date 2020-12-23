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Издание The National Interest рассказало о российской подводной лодке «Дмитров» типа «Палтус», которая совсем недавно принимала участие в учениях на Балтике. Автор публикации Питер Сучиу сообщил, что главное преимущество этой субмарины – это ее тихоходность. За это качество подлодку называют «Черной дырой».

Российские конструкторы сумели достичь данного преимущества использованием практически бесшумных двигателей. Кроме того, важную роль сыграли специальное покрытие корпуса и обтекаемая его форма. При этом подлодка является весьма эффективной в уничтожении боевых кораблей как на поверхности океана, так и на глубине.

По словам эксперта, подлодка «Дмитров» появилась на вооружении СССР еще в 80-х годах прошлого столетия. Она несколько раз подвергалась модернизации, поэтому в настоящее время находится в отличном состоянии и успешно выполняет поставленные задачи.

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