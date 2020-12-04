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Сразу несколько домов, больничный городок и политехнический колледж города Сосновый Бор остались без горячей воды. Городская администрация сообщает, что произошло это из-за аварии, произошедшей прямо напротив ТРК «Галактика». Рядом с комплексом внезапно забил настоящий фонтан с горячей водой, изрядно испугавший прохожих.

Администрация обещает в кратчайшие сроки восстановить горячее водоснабжение. Рабочие коммунальных служб уже проводят все необходимые операции, направленные на ликвидацию аварии. Точные сроки их завершения пока не называются

По словам председателя комитета по ЖКХ Антона Кобзева, первым делом водоснабжение будет восстановлено для больничного городка, являющегося приоритетным объектом, остальные получат горячую воды сразу же после полного устранения последствий прорыва трубы.

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